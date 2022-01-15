"Брайтон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в АПЛ
Фото: инстаграм "Брайтона"\Автор неизвестен
"Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 22-го тура АПЛ.
"Брайтон" - "Кристал Пэлас" - 1:1
Голы: Галлахер, 69 - 0:1, Андерсен (автогол), 87 - 1:1.
"Брайтон" - Санчес, Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Марч, 73), Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер, Троссард, Мопе.
"Кристал Пэлас" - Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Эзе (Миливоевич, 66), Олисе (Бентеке, 81), Эдуар (Матета, 66).
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18