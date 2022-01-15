"Брайтон" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в АПЛ

Фото: инстаграм "Брайтона"\Автор неизвестен

"Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" в матче 22-го тура АПЛ.

"Брайтон" - "Кристал Пэлас" - 1:1

Голы: Галлахер, 69 - 0:1, Андерсен (автогол), 87 - 1:1.

"Брайтон" - Санчес, Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Марч, 73), Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер, Троссард, Мопе.

"Кристал Пэлас" - Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Эзе (Миливоевич, 66), Олисе (Бентеке, 81), Эдуар (Матета, 66).

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