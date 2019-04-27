"Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом"
В рамках 36-го тура АПЛ "Ньюкасл" сыграл вничью с "Брайтоном". Таким образом, "Ньюкасл" поднялся на 13-е место, а "Брайтон" остался на 17-м.
"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1
Голы: Перес, 18 - 0:1, Гросс, 75 - 1:1
"Брайтон": Райан, Бернардо, Даффи, Данк, Сальтор, Кайяль (Биссума, 49), Гросс, Стивенс, Искьердо (Кнокерт, 66), Андоне (Марч, 46), Мюррей.
"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Дамметт, Фернандес, Манкильо, Хэйден, Ритчи, Атсу (Муто, 81), Шелви (Ки Сон Ен, 73), Рондон, Перес (Кенеди, 33).
Предупреждения: Андоне (11), Дамметт (25), Ритчи (45), Биссума (78), Муто (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|50
|9
|Уотфорд
|36
|50
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14