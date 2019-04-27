"Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом"

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"Брайтон" сыграл вничью с "Ньюкаслом"

В рамках 36-го тура АПЛ "Ньюкасл" сыграл вничью с "Брайтоном". Таким образом, "Ньюкасл" поднялся на 13-е место, а "Брайтон" остался на 17-м.

"Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1

Голы: Перес, 18 - 0:1, Гросс, 75 - 1:1

"Брайтон": Райан, Бернардо, Даффи, Данк, Сальтор, Кайяль (Биссума, 49), Гросс, Стивенс, Искьердо (Кнокерт, 66), Андоне (Марч, 46), Мюррей.

"Ньюкасл": Дубравка, Шер, Дамметт, Фернандес, Манкильо, Хэйден, Ритчи, Атсу (Муто, 81), Шелви (Ки Сон Ен, 73), Рондон, Перес (Кенеди, 33).

Предупреждения: Андоне (11), Дамметт (25), Ритчи (45), Биссума (78), Муто (84).

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