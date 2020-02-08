"Брайтон" сыграл вничью с "Уотфордом" в матче АПЛ

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"Брайтон" сыграл вничью с "Уотфордом" в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Уотфордом".

"Брайтон" - "Уотфорд" 1:1

Голы: Дукуре, 19 - 0:1, Мариаппа (аг), 78 - 1:1

"Брайтон": Райан, Берн (Мопе, 57), Данк, Даффи, Скелотто (Джаханбахш, 73), Проппер, Марч, Гросс (Альсате, 61), Муй, Троссард, Мюррей.

"Уотфорд": Фостер, Мазина, Кабаселе, Мариаппа, Кэткарт, Дукуре, Капу, Хьюз, Перейра (Пуссетто, 82), Дини, Деулофеу (Уэлбек, 86).  

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