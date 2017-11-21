"Брайтон" сыграл вничью со "Сток Сити"

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"Брайтон" сыграл вничью со "Сток Сити"

В рамках 12-го тура АПЛ "Брайтон" и "Сток Сити" забили четыре гола на двоих, но сильнейшего не выявили.

"Брайтон" – "Сток Сити" - 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 28 - 0:1, Гросс, 44 - 1:1, Зума, 45 - 1:2, Искьердо, 60 - 2:2.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 84), Кнокерт (Скелотто, 84), Искьердо (Марч, 74), Мюррей.

"Сток Сити": Грант, Шоукросс, Виммер, Питерс, Зума, Аллен, Флетчер, Шакири (Крауч, 73), Собхи, Шупо-Мотинг, Диуф.

Не пропустите: "Сток Сити" не выигрывал два матча подряд в АПЛ с октября 2015 года. | http://soccernews.ru

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