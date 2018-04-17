"Брайтон" - "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

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"Брайтон" - "Тоттенхэм" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 35-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Тоттенхэмом" (1:1).

Видео: "Брайтон" - "Тоттенхэм".

Не пропустите: Ничья на "Фалмере": "Тоттенхэм" теряет очки в матче с "Брайтоном". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 33 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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