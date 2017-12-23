"Брайтон" - "Уотфорд" - 1:0, "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 1:1, "Сток Сити" - "Вест Бромвич" - 3:1 (обзоры)

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"Брайтон" - "Уотфорд" - 1:0, "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" - 1:1, "Сток Сити" - "Вест Бромвич" - 3:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей 19-го тура АПЛ.

"Брайтон" - "Уотфорд"

"Саутгемптон" - "Хаддерсфилд"

"Сток Сити" - "Вест Бромвич"

Читайте также: "Ньюкасл" на выезде одолел "Вест Хэм" и другие результаты 19-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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