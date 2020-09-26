"Брайтон" установил рекорд АПЛ в матче с "Манчестер Юнайтед"
"Брайтон" по итогам матча 3-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" переписал историю английской Премьер-лиги.
В ходе поединка футболисты "чаек" пять раз попадали в штанги и перекладину ворот соперника.
Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира. Ранее ни одна команда не угождала так часто в каркас ворот в отдельно взятой игре АПЛ.
Напомним, что в итоге "МЮ" победил "Брайтон" со счётом 3:2 благодаря голу с пенальти на 100-й минуте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18