"Брайтон" установил рекорд АПЛ в матче с "Манчестер Юнайтед"

"Брайтон" по итогам матча 3-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" переписал историю английской Премьер-лиги.

В ходе поединка футболисты "чаек" пять раз попадали в штанги и перекладину ворот соперника.

Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира. Ранее ни одна команда не угождала так часто в каркас ворот в отдельно взятой игре АПЛ.

Напомним, что в итоге "МЮ" победил "Брайтон" со счётом 3:2 благодаря голу с пенальти на 100-й минуте.

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