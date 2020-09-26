"Брайтон" установил рекорд АПЛ в матче с "Манчестер Юнайтед"

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"Брайтон" установил рекорд АПЛ в матче с "Манчестер Юнайтед"

"Брайтон" по итогам матча 3-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" переписал историю английской Премьер-лиги.

В ходе поединка футболисты "чаек" пять раз попадали в штанги и перекладину ворот соперника.

Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира. Ранее ни одна команда не угождала так часто в каркас ворот в отдельно взятой игре АПЛ.

Напомним, что в итоге "МЮ" победил "Брайтон" со счётом 3:2 благодаря голу с пенальти на 100-й минуте.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" получил право на пенальти после финального свистка. | http://soccernews.ru
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