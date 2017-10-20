"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедбрайтон & хоув альбион

"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своём поле неожиданно крупно проиграл "Брайтону" - "молотобойцы" получили в свои ворота три безответных гола.

"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3

Голы: Мюррей, 10 - 0:1, Искьердо, 45 - 0:2, Мюррей, 75 (пенальти) - 0:3.

"Вест Хэм": Харт, Фонте, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Куяте (Айю, 46), Лансини, Антонио, Арнаутович (Фернандеш, 74), Эрнандес.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 76), Кнокерт (Скелотто, 84), Искьердо (Марч, 70), Мюррей.

Не пропустите: "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" забили в АПЛ столько же, сколько пять лондонских клубов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 8 22
2 Манчестер Юнайтед 8 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Уотфорд 8 15
5 Челси 8 13
6 Арсенал Лондон 8 13
7 Бернли 8 13
8 Ливерпуль 8 13
9 Ньюкасл Юнайтед 8 11
10 Вест Бромвич Альбион 8 10
11 Саутгемптон 8 9
12 Хаддерсфилд Таун 8 9
13 Суонси Сити 8 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 8 8
15 Вест Хэм Юнайтед 8 8
16 Эвертон 8 8
17 Сток Сити 8 8
18 Лестер Сити 8 6
19 Борнмут 8 4
20 Кристал Пэлас 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов