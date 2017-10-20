"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги "Вест Хэм" на своём поле неожиданно крупно проиграл "Брайтону" - "молотобойцы" получили в свои ворота три безответных гола.

"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3

Голы: Мюррей, 10 - 0:1, Искьердо, 45 - 0:2, Мюррей, 75 (пенальти) - 0:3.

"Вест Хэм": Харт, Фонте, Масуаку, Сабалета, Рид, Обианг, Куяте (Айю, 46), Лансини, Антонио, Арнаутович (Фернандеш, 74), Эрнандес.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 76), Кнокерт (Скелотто, 84), Искьердо (Марч, 70), Мюррей.

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