"Брайтон" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону"

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"Брайтон" в меньшинстве проиграл "Вулверхэмптону"Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" в большинстве вырвал победу у "Брайтона" со счетом 2:1 благодаря голам Траоре и Гиббс-Уайта.

"Вулверхэмптон Уондерерс" — "Брайтон & Хоув" — 2:1 (0:1)

Голы: Данк, 13 (0:1). Траоре, 76 (1:1). Гиббс-Уайт, 90 (2:1).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Коади, Аит Нури, Килман, Хувер, Жоау Моутинью, Невеш (Траоре, 61), Гиббс-Уайт, Витинья (Дендонкер, 78), Поденсе (Виллиан Жозе, 69), Силва.

"Брайтон & Хоув": Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Уэлбек (Зекири, 78), Мопей, Джаханбахш (Макаллистер, 58), Троссар (Модер, 58).

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