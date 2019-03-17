"Брайтон" в серии пенальти добыл путевку в полуфинал Кубка Англии

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"Брайтон" в серии пенальти добыл путевку в полуфинал Кубка Англии

В матче 1/4 финала Кубка Англии "Брайтон" в серии пенальти обыграл "Миллуолл".

"Миллуолл" - "Брайтон" 2:2, по пенальти - 4:5

Голы: Пирс, 70 - 1:0, О`Брайен, 79 - 2:0, Локадия, 88 - 2:1, Марч, 90 - 2:2

"Миллуолл": Мартин, Купер, Пирс, Ромео, Уоллес (Хатчинсон, 90), Фергюсон, Танниклифф, Леонард, Уильямс, О`Брайен (Мередит, 85), Грегори (Морисон, 90).

"Брайтон": Райан, Даффи, Бернардо, Монтойя, Данк, Проппер, Стивенс, Кнокерт (Локадия, 73), Кайяль (Искьердо, 73), Джаханбахш (Марч, 67), Мюррей.

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.

Предупреждения: Бернардо (35), Монтойя (69).

Удаление: Фергюсон (119).  

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