"Брайтон" в серии пенальти добыл путевку в полуфинал Кубка Англии
В матче 1/4 финала Кубка Англии "Брайтон" в серии пенальти обыграл "Миллуолл".
"Миллуолл" - "Брайтон" 2:2, по пенальти - 4:5
Голы: Пирс, 70 - 1:0, О`Брайен, 79 - 2:0, Локадия, 88 - 2:1, Марч, 90 - 2:2
"Миллуолл": Мартин, Купер, Пирс, Ромео, Уоллес (Хатчинсон, 90), Фергюсон, Танниклифф, Леонард, Уильямс, О`Брайен (Мередит, 85), Грегори (Морисон, 90).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бернардо, Монтойя, Данк, Проппер, Стивенс, Кнокерт (Локадия, 73), Кайяль (Искьердо, 73), Джаханбахш (Марч, 67), Мюррей.
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения: Бернардо (35), Монтойя (69).
Удаление: Фергюсон (119).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14