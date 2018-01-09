"Брайтон" выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии

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"Брайтон" выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Брайтон" одержал победу над "Кристал Пэлас".

"Брайтон" – "Кристал Пэлас" 2:1

Голы: Стивенс, 25 - 1:0, Сако, 69 - 1:1, Мюррей, 87 - 2:1

"Брайтон": Крул, Хюнемайер, Бонг, Скелотто, Голдсон, Кайяль, Стивенс (Проппер, 61), Браун (Болдок, 6), Марч, Искьердо, Хемед (Мюррей, 81).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Дилэйни, Келли, ван Анхолт, Ридевалд, Макартур, Шлупп (Суаре, 13), Сако, Кабай, Таунсенд (Кайкай, 46), Фосу-Менса.

Предупреждение: Ридевалд (89).

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