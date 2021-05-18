"Брайтон" вырвал победу у "Манчестер Сити" в большинстве
Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен
В матче 37-го тура "Брайтон" на своем поле играя в большинстве с 10 минуты сумел добыть волевую победу над "Манчестер Сити" благодаря победному голу Дэна Берна на 76 минуте.
"Брайтон" – "Манчестер Сити" - 3:2
Голы: 0:1 – 2 Гюндоган, 0:2 – 48 Фоден, 1:2 – 50 Троссард, 2:2 – 72 Уэбстер, 3:2 – 76 Берн.
"Брайтон" – Санчес, Уайт, Берн, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Альсате (Зекири, 65), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 49), Уэлбек (Троссард, 29).
"Манчестер Сити" – Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Гюндоган (Фернандиньо, 56), Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 15), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 77), Марез, Родри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18