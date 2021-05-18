"Брайтон" вырвал победу у "Манчестер Сити" в большинстве

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"Брайтон" вырвал победу у "Манчестер Сити" в большинствеФото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура "Брайтон" на своем поле играя в большинстве с 10 минуты сумел добыть волевую победу над "Манчестер Сити" благодаря победному голу Дэна Берна на 76 минуте.

"Брайтон" – "Манчестер Сити" - 3:2

Голы: 0:1 – 2 Гюндоган, 0:2 – 48 Фоден, 1:2 – 50 Троссард, 2:2 – 72 Уэбстер, 3:2 – 76 Берн.

"Брайтон" – Санчес, Уайт, Берн, Уэбстер, Гросс, Мак Аллистер, Биссума, Альсате (Зекири, 65), Модер, Джаханбахш (Лаллана, 49), Уэлбек (Троссард, 29).

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Фоден, Гюндоган (Фернандиньо, 56), Ферран Торрес (Эрик Гарсия, 15), Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 77), Марез, Родри.

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