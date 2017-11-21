Бразильцы из ПСЖ уговаривают Коутиньо перейти в их клуб

Кампания по переманиванию полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо во французский ПСЖ активно продолжается.

Так, по сведениям sport.es, наиболее активно 25-летнего хавбека "красных" в стан своего клуба зазывают капитан парижан Тиаго Силва и их главная звезда Неймар.

В нынешнем сезоне забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, в ПСЖ назвали возможных сменщиков Эмери. | soccernews.ru