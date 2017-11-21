Бразильцы из ПСЖ уговаривают Коутиньо перейти в их клуб

Теги ливерпулькоутиньопсжнеймартиаго силва

Бразильцы из ПСЖ уговаривают Коутиньо перейти в их клубКампания по переманиванию полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо во французский ПСЖ активно продолжается.

Так, по сведениям sport.es, наиболее активно 25-летнего хавбека "красных" в стан своего клуба зазывают капитан парижан Тиаго Силва и их главная звезда Неймар.

В нынешнем сезоне забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, в ПСЖ назвали возможных сменщиков Эмери. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов