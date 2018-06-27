Бразильцы высмеяли вылет Германии с ЧМ-2018

Бразильское отделение телеканала FOX Sports жестко отреагировал на вылет сборной Германии с Чемпионата Мира-2018.

Немецкая национальная команда набрала три очка в трех матчах и заняла последнее место в группе F.

Напомним, что на ЧМ-2014 Германия разгромила Бразилию в полуфинале со счетом 7:1.

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