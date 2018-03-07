Бразилец Артур не перейдет в "Барселону"

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Бразилец Артур не перейдет в "Барселону"
Переход полузащитника "Гремио" Артура Рамоса в "Барселону" сорвался, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб отказался удовлетворить комиссионные выплаты агента хавбека, а также требуемую зарплату для футболиста. 

Кроме того, в январе 2019 года у "Барселоны" может не быть места в заявке для игроков без паспорта Евросоюза.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заплатит за 21-летнего Артура 30 миллионов евро плюс бонусы.

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