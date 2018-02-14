Бразилец Артур перейдет в "Барселону" в январе 2019 года

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Бразилец Артур перейдет в "Барселону" в январе 2019 года

Полузащитник "Гремио" Артур Рамос, скорее всего, станет игроком "Барселоны", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб практически согласовал трансфер футболиста в январе 2019 года. 

В данный момент "Барселона" договорилась обо всех деталях трансфера с агентом хавбека. Впрочем каталонцам еще нужно достичь компромисса с "Гремио", который хочет получить 30 миллионов евро за 60 процентов прав на игрока, хотя "Барса" пока что предлагает только 25 миллионов.

При этом "Барселоне" нужно выкупить еще 20 процентов прав на Артура у инвестора Чельсо Риго. Оставшимися 20 процентами владеют 21-летний игрок.

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