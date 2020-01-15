Бразилец из "Фиорентины", которым интересовался ЦСКА, вернется на родину

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Бразилец из "Фиорентины", которым интересовался ЦСКА, вернется на родину

Нападающий "Фиорентины" Педро Абреу перейдет во "Фламенго", сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, стороны договорились о переходе футболиста в зимнее трансферное окно. Условия трансфера не разглашаются.

Ранее сообщалось, что интерес к Педро проявляет ЦСКА.

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел за "Фиорентину" шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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