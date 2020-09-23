Бразилец из "Милана" заразился коронавирусом

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Бразилец из "Милана" заразился коронавирусом

Бразильский защитник "Милана" Лео Дуарте заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Футболист сдал положительный тест на коронавирус. Бразилец отправлен на самоизоляцию. Тесты всех остальных футболистов и технического персонала показали отрицательный результат.

24-летний Дуарте выступает за "Милан" с 2019 года. Всего он провел за миланский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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