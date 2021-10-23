Бразилец из "Зенита" хочет играть за сборную России

Фото: инстаграм Дугласа Сантоса/Автор неизвестен

Бразильский защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос заявил, что он хотел бы сыграть за сборную России.

"Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение – воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших игроков планеты. Поэтому ребята и решаются на смену футбольного гражданства. Это нормально", – приводит слова Сантос "Р-Спорт".

Стоит отметить, что 27-летний Сантос провел один матч за сборную Бразилии в 2016 года. Тогда он принял участие в товарищеском поединке против Панамы.

В нынешнем сезоне Сантос провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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