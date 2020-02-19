Бразилец Кака отказался переходить в ЦСКА
Нене Зини, агент защитника "Крузейро" Кака Жуниора, заявил, что его клиент не перейдет в московский ЦСКА.
"Переход Кака этой зимой точно не состоится", - приводит слова Зини Radio 98.
Ранее сообщалось, что московский клуб был готов заплатить за футболиста около четырех миллионов евро.
20-летний Кака является воспитанником "Крузейро". Всего он провел за клуб 22 матча во всех турнирах и забил один гол.
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