Бразилец Лукас Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Лукас Сантос написал в твиттере прощальный пост в связи с официальным уходом из московского клуба.
"Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!" - говорится в публикации бразильца.
Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым! https://t.co/DHnGj9SjDL— Lucas Santos (@lucas_santos) January 10, 2020
20-летний Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября, он провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.
Армейцы отказались выкупать игрока в январе за 4,8 миллиона евро, в связи с чем он вернулся в "Васко да Гама".
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