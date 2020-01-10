Бразилец Лукас Сантос на русском языке попрощался с ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Лукас Сантос написал в твиттере прощальный пост в связи с официальным уходом из московского клуба.

"Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым!" - говорится в публикации бразильца.

Слава Богу за предоставленную возможность и ЦСКА! Я буду скучать по тебе! ЦСКА всегда будет первым! https://t.co/DHnGj9SjDL — Lucas Santos (@lucas_santos) January 10, 2020

20-летний Сантос выступал за ЦСКА на правах аренды со 2 сентября, он провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Армейцы отказались выкупать игрока в январе за 4,8 миллиона евро, в связи с чем он вернулся в "Васко да Гама".

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