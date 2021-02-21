Бразилец Пабло объяснил, почему он перешел в "Локомотив" из "Бордо"

Бразильский защитник "Локомотива" Пабло рассказал, как он принял решение перейти в российский клуб из французского "Бордо".

"Локомотив" является большим клубом с богатыми традициями. Клуб регулярно играет в Лиге Чемпионов и Лиги Европы. Это стало причиной, почему я решил перейти в "Локомотив", - приводит слова Пабло Yahoo Esportes Brazil.

"Локомотив" заплатил за 29-летнего Пабло 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с "железнодорожникам" контракт до лета 2024 года.

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