Бразилец Сантос прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Хавбек "Васко да Гама" Лукас Сантос высказался о срыве своего трансфера в ЦСКА.

"Я знал, что это будет важнейший шаг в карьере, однако я хочу творить историю с "Васко да Гама". Продлением соглашения пусть занимаются клуб и мой агент, а я буду заниматься привычным делом на поле", - приводит слова бразильца Vasconoticias.

Напомним, что сделка сорвалась из-за того, что клубы не смогли согласовать стоимость выкупа футболиста.

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