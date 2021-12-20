Бразилец Тайсон может вернуться в Украину

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Бразилец Тайсон может вернуться в Украину

Фото: инстаграм Тайсона/Автор неизвестен

Полузащитник "Интернасьонала" Тайсон, скорее всего, вернется в Украину и перейдет в харьковский "Металлист", сообщает Телеграм-канал "Тайны футбола".

По сведениям источника, переход возможен в зимнее или в летнее трансферное окно. Сумма трансфера не разглашается.

33-летний Тайсон выступал за "Металлист" 2010 по 2013 годы. В нынешнем сезоне он провел за "Интернасьонал" 29 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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