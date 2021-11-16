Бразилии, скорее всего, засчитают техническое поражение в матче с Аргентиной
Фото: кадр из трансляции матча Бразилия - Аргентина
ФИФА планирует засчитать техническое поражение сборной Бразилии в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины, сообщает TNT Sports.
По сведениям источника, аргентинцы, скорее всего, получат три очка.
Напомним, что матч Бразилия - Аргентина не был доигран 5 сентября. Поединок был прерван на 4-й минуте, так как на поле появились представители полиции и агентства наблюдения за здоровьем. Представители обоих ведомств подозревали, что несколько аргентинских футболистов пересекли границу страны с нарушениями.
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