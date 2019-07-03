Бразилия победила Аргентину и стала первым финалистом Кубка Америки-2019

В первом полуфинальном матче Кубка Америки-2019 сборная Бразилии взяла верх над Аргентиной.

"Селесао" забили по голу в каждом из таймов и пробились в финал турнира. Отличились Габриэл Жезус и Роберто Фирмино.

Бразилия – Аргентина - 2:0

Голы: Жезус, 19 - 1:0, Фирмино, 71 - 2:0.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос (Миранда, 64), Тиаго Силва, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Финал Кубка Америки состоится 7 июля. Бразильцы сразятся за титул с Чили или Перу.

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