Бразилия – Бельгия - 1:2 (обзор)

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Бразилия – Бельгия - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии.

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