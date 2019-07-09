Бразилия - чемпион, Месси воюет с КОНМЕБОЛ, а Перу удивляет - главные итоги Копа Америка 2019

Сборная Бразилии выиграла домашний турнир, одолев в финале абсолютно сенсационное Перу (хотя, если посмотреть на Чемпионат Мира 2018, можно предположить, что итоговый финал перуанцев – это далеко не случайность). А тем временем Лионель Месси опять не сумел завоевать для Аргентины трофей и обвинил местных чиновников в коррупции. Редакция Soccernews вспоминает, каким был Копа Америка 2019.

Бразилия - справедливый чемпион, лучше нее никто не играл

Тите принес сборной Бразилии первый большой трофей за 12 лет. Это логический итог Копа Америка 2019: действующие (на момент начала турнира) чемпионы чилийцы постарели, Аргентина в кризисе, а состав "селесао" сформирован из победителей еврокубков и топовых лиг. Алиссон доказал, что он сейчас лучший голкипер на планете, Дани Алвес выдал роскошный турнир в 36 лет, "селесао" в финале Копа Америка, ярко проявил себя молодой талант Эвертон, проблески хорошего футбола были у Габриэля Жезуса и Коутинью. Где-то не хватало креатива Неймара, а где-то игра команды очень зависела от первого гола, однако Тите поставил организованный футбол, следствием которого стал лишь один пропущенный мяч – в финале с пенальти (достаточно спорного, просим заметить). Иногда, конечно Бразилия не блистала, для нее все могло завершиться в четвертьфинальной серии пенальти с Парагваем или меньше могло повезти в поединке с Аргентиной (при том самом прессинге "бело-голубых"). "Селесао" – не идеальный чемпион, но наиболее сбалансированная команда, которая прошла путь без явных провалов. К тому же заметно, что есть запас для прогресса. Продолжение сотрудничества с Тите – правильное решение. Он сделал сборную сильнейшей на континенте и проиграл с ней только один официальный матч (если бы не тот провал с бельгийцами, финал Бразилия – Хорватия был бы возможен).

Месси против всего континента

Аргентина приехала на турнир в ужасном состоянии: неопытный тренер, отсутствие структуры, не самые лучшие отношения между Месси и федерацией. Старт группового этапа был соответствующим – "альбиселестес" едва выпрыгнули из плей-офф. Был шанс все изменить: когда Лионель Скалони соединил на поле Месси, Агуэро и Мартинеса, команда заиграла лучше и по-настоящему претендовала на финал. К Месси претензий немного – он максимально старался (даже начал петь гимн Аргентины, чтобы поднять дух коллектива). Были, конечно, моменты, где стоило играть с партнерами, а не тащить мяч на себе, но это уже разговоры второго плана. Главное: у самого Лео претензий много. Его возмутило судейство в Суперкласико и откровенно "левое" удаление в матче за третье место.

Капитан сборной Аргентины позволял себе очень резкие заявления и обвинения: "Судья показывал карточки любую "фигню", но даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно! Нам не дали два пенальти. Будем надеяться, что КОНМЕБОЛ то на это повлияет. Или же: "Я очень возмущен, потому что я не заслуживал красной карточки. Думаю, мы провели хороший матч с Чили. Мы вели в счете, но, к сожалению, существует коррупция, судьи. Я не пошел на церемонию награждения по многим причинам. Мы не должны быть частью этой коррупции. Все организовано так, чтобы победила Бразилия. К сожалению, я вижу, что все сделано для победы Бразилии. Надеюсь, в финале судьи и VAR не будут мешать Перу". Однако, есть и другая сторона медали. А не эти же судьи формально протащили Аргентину в плей-офф? Просто вспомните ошибки арбитров на групповом этапе, которые были в пользу команды Скалони. Интересная конфронтация!

Судьи и VAR – полнейший беспредел

Лионеля можно понять – арбитраж и организация работы VAR на Копа Америка 2019 не выдерживали никакой критики. Красная Месси на ровном месте – яркий пример, но недоразумений было слишком много. И если с ошибками, обусловленные низкой квалификацией рефери, приходится мириться, то VAR неожиданно разозлил сотни тысяч болельщиков. Почему арбитр не поставил два пенальти в ворота Бразилии в полуфинале – загадка. Эквадорский судья даже не посмотрел повтор, хотя на протяжении турнира пересматривались гораздо очевиднее эпизоды. Это можно понять, если видео-ассистент полностью согласен с решением главного, но по слухам (которые выглядят правдоподобно) было не так: говорят о проблемах с сигналом и игнорирование рекомендаций видео-ассистента. И это мы не берем во внимание космические задержки в матчах на проверку VAR и "закрытые" кабинки у поля, когда никто не понимал, что и под каким ракурсов просматривает главный арбитр. Раздражали зрителей и тонны отмененных голов, когда лайнсмены не фиксировали огромные оффсайды, а футболисты и фанаты уже успевали отпраздновать. Если коротко – репутация технологии VAR после Копа Америка 2019 упала. Другое дело, что все понимают – причина в ужасной организации КОНМЕБОЛ и местных судьям.

Мистер "незабитый пенальти" – Дерлис Гонсалес. Мог стать героем – стал никем

Гонсалес, который сейчас на правах аренды выступает за "Сантос", сыграл все 4 матча за сборную Парагвая (команда вылетела в 1/4). Дерлис проявлял много желания, стал лидером своей сборной по удачными обыгрышам (8), забил гол в ворота Катара. Вингер провел неплохой поединок в четвертьфинале против Бразилии, где пытался держать оборону "селесао" в напряжении, совершил 8 отборов и подборов и выиграл больше единоборств. Однако, все это пролетело в пустую, ведь Дерлис стал самым ярким представителем турнира, если считать антигероев. На групповом этапе он не забил пенальти Аргентине при ничейном счете, а в 1/4 финала сделал решающий промах в серии послематчевых 11-метровых. Гонсалес мог забивать и с игры: потерял два очень хорошие шансы против Колумбии и Бразилии. Дерлис – один из главных виновников того, что Парагвай поехал домой без единой победы на Копа Америка-2019. А теоретически эта команда могла доходить и до полуфинала.

Сенсационное Перу – это вообще что?

О сборной Перу было сказано достаточно много. Еще на Чемпионате Мира эти парни показывали довольно организованный футбол и, при наличии большего класса, вполне могли бы бить Данию и выходить из группы вместе с Францией. А учитывая дальнейшую сетку датчан, 1/8 финала южноамериканцы могли бы и не ограничиться. Однако, это уже история. А сегодня мы видим, что Перу провалил лишь один матч на турнире – проиграл Бразилии 0:5 в последнем туре группового этапа. Зато потом "красно-белые" не по игре проскочили Уругвай и лихо разобрали на тот момент действующих чемпионов континента чилийцев. Главный герой Перу – это, безусловно, наставник Рикардо Гарека, который слепил боеспособный коллектив из относительно посредственных персонажей. Его тренерская рука как в атаке, так и в обороне, видна невооруженным глазом. Капитан Паоло Герреро вошел в ТОП-3 лучших бомбардиров в истории Копа Америка и забил всем соперникам на континенте. Стоит отметить и голкипера Педро Гальесе, который потянул на турнире три пенальти и отлично провел плей-офф, чем затмил свои ляпы на групповом этапе.

Игорь Малиенко | soccernews.ru