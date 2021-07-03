Бразилия добыла путёвку в полуфинал Кубка Америки, одолев в меньшинстве Чили

Фото твиттер Кубка Америки

В рамках 1/4 финала Кубка Америки сборная Бразилии минимально выиграла у Чили благодаря голу Лукаса Пакеты.

"Селесао" почти весь второй тайм играли вдесятером после удаления Габриэла Жезуса.

В полуфинале турнира бразильцев ждёт встреча с Перу.

Бразилия – Чили - 1:0

Гол: 1:0 – 46 Лукас Пакета.

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 90), Каземиро, Фред, Габриэл Жезус, Фирмино (Лукас Пакета, 46), Ришарлисон (Эвертон, 90), Неймар.

Чили: Браво, Исла, Сьерральта, Медель, Вегас (Паласиос, 64), Мена, Видаль, Пульгар (Менесес, 76), Арангис (Валенсия, 88), Варгас, Санчес (Бриртон, 46).

Удаление: Габриэл Жезус (48).

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