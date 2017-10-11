Бразилия громит Чили и оставляет их "за бортом" Чемпионата Мира
В матче заключительного тура южноамериканского отборочного турнира к Чемпионату Мира сборная Бразилии дома разгромила команду Чили, оставив таким образом тех "за бортом" финального раунда турнира.
Бразилия - Чили - 3:0
Голы: Паулиньо, 55 - 1:0, Габриэл Жезус, 57 - 2:0, Габриэл Жезус, 90+2 - 3:0.
Бразилия: Эдерсон, Алвес, Маркиньос, Миранда, Сандро, Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 87), Паулиньо, Аугусто (Фернандиньо, 82), Неймар (Виллиан, 85), Габриэл Жезус.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Босежур, Фуэнсалида (Пуч, 63), Арангис (Пульгар, 46), Эрнандес (Паредес, 77), Вальдивия, Варгас, Санчес.
Напомним, на ЧМ вышли Франция и Португалия. https://soccernews.ru/news/franciya-i-portugaliya-vyshli-v-finalnuyu-stadiyu-chempionata-mira-175286
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