Бразилия и Аргентина добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2022
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В ночь на 3 сентября состоялись пять матчей квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.
Свои поединки выиграли Бразилия, Аргентина и Эквадор, победившие Чили, Венесуэлу и Парагвай соответственно. Ещё в двух встречах были зафиксированы ничьи с одинаковым счётом 1:1.
Боливия – Колумбия - 1:1
Голы: 0:1 – 69 Мартинес, 1:1 – 83 Сауседо.
Боливия: Лампе, Фернандес (Сагредо, 74), Джузино, Бехарано (Энумба, 46), Акин, Сааведра (Вака, 58), Чура (Альгараньяс, 46), Вильярроэль (Сауседо, 64), Морено, Рамальо, Арсе.
Колумбия: Оспина, Муньос, Мурильо, Санчес, Куадрадо, Кинтеро (Андраде, 46), Урибе (Куэльяр, 74), Диас (Морено, 58), Барриос (Мехия, 87), Тесильо, Мартинес (Фалькао, 88).
Удаление: Альгараньяс (90).
Эквадор – Парагвай - 2:0
Голы: 1:0 – 88 Торрес, 2:0 – 90 Эстрада.
Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Леон, Кастильо, Арреага (Сифуэнтес, 59), Груэсо, Мена (Сорноса, 80), Рохас (Коросо, 66), Гайбор (Плата, 59), Торрес, Валенсия (Эстрада, 80).
Парагвай: Сильва, Алонсо, Эспинола (Рохас, 7), Мартинес, Арсамендия (Мельгарехо, 85), Санчес (Флорентин, 85), Мартинес (Охеда, 65), Морель, Бальбуэна, Амарилья, Ромеро (Самудио, 65).
Венесуэла – Аргентина - 1:3
Голы: 0:1 – 45 Мартинес, 0:2 – 71 Корреа, 0:3 – 74 Корреа, 1:3 – 90, пенальти Сотельдо.
Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Гонсалес (Эрнандес, 67), Веласкес (Мартинес, 25), Мартинес, Гонсалес, Ринкон, Саварино (Каррильо, 46), Сотельдо, Мартинес (Уртадо, 67), Рамирес (Вильянуэва, 35).
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Молина, Акунья, Песселья, Ди Мария (Корреа, 63), де Пауль (Паласиос, 76), Ло Чельсо (Корреа, 62), Родригес (Дибала, 80), Месси, Мартинес (Гомес, 75).
Удаление: Мартинес (32).
Перу – Уругвай - 1:1
Голы: 1:0 – 24 Тапия, 1:1 – 29 де Арраскаэта.
Перу: Гальесе, Сантамария, Адвинкула, Кальенс, Лопес, Тапия (Картахена, 72), Куэва (Руидиас, 86), Каррильо, Йотун, Флорес (Пенья, 72), Герреро.
Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Винья (Пикерес, 71), Нандес, Вальверде (Гонсалес, 82), Весино, Бентанкур (Арамбарри, 71), де Арраскаэта (Теранс, 66), Родригес, Макси Гомес (Родригес, 66).
Чили – Бразилия - 0:1
Гол: 0:1 – 64 Эвертон Рибейро.
Чили: Браво, Марипан, Исла, Диас (Паласиос, 69), Мена, Арангис (Вальдес, 78), Медель, Пульгар, Видаль, Варгас, Моралес (Хименес, 83).
Бразилия: Уэвертон, Милитао, Данило, Алекс Сандро, Маркиньос, Каземиро, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс (Жерсон, 46), Винисиус Жуниор (Эвертон Рибейро, 46), Неймар, Габриэл Барбоза (Матеус Кунья, 78).
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