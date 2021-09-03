Бразилия и Аргентина добыли гостевые победы в квалификации ЧМ-2022

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В ночь на 3 сентября состоялись пять матчей квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке.

Свои поединки выиграли Бразилия, Аргентина и Эквадор, победившие Чили, Венесуэлу и Парагвай соответственно. Ещё в двух встречах были зафиксированы ничьи с одинаковым счётом 1:1.

Боливия – Колумбия - 1:1

Голы: 0:1 – 69 Мартинес, 1:1 – 83 Сауседо.

Боливия: Лампе, Фернандес (Сагредо, 74), Джузино, Бехарано (Энумба, 46), Акин, Сааведра (Вака, 58), Чура (Альгараньяс, 46), Вильярроэль (Сауседо, 64), Морено, Рамальо, Арсе.

Колумбия: Оспина, Муньос, Мурильо, Санчес, Куадрадо, Кинтеро (Андраде, 46), Урибе (Куэльяр, 74), Диас (Морено, 58), Барриос (Мехия, 87), Тесильо, Мартинес (Фалькао, 88).

Удаление: Альгараньяс (90).



Эквадор – Парагвай - 2:0

Голы: 1:0 – 88 Торрес, 2:0 – 90 Эстрада.

Эквадор: Галиндес, Эступиньян, Леон, Кастильо, Арреага (Сифуэнтес, 59), Груэсо, Мена (Сорноса, 80), Рохас (Коросо, 66), Гайбор (Плата, 59), Торрес, Валенсия (Эстрада, 80).

Парагвай: Сильва, Алонсо, Эспинола (Рохас, 7), Мартинес, Арсамендия (Мельгарехо, 85), Санчес (Флорентин, 85), Мартинес (Охеда, 65), Морель, Бальбуэна, Амарилья, Ромеро (Самудио, 65).



Венесуэла – Аргентина - 1:3

Голы: 0:1 – 45 Мартинес, 0:2 – 71 Корреа, 0:3 – 74 Корреа, 1:3 – 90, пенальти Сотельдо.

Венесуэла: Фариньес, Феррареси, Гонсалес (Эрнандес, 67), Веласкес (Мартинес, 25), Мартинес, Гонсалес, Ринкон, Саварино (Каррильо, 46), Сотельдо, Мартинес (Уртадо, 67), Рамирес (Вильянуэва, 35).

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Молина, Акунья, Песселья, Ди Мария (Корреа, 63), де Пауль (Паласиос, 76), Ло Чельсо (Корреа, 62), Родригес (Дибала, 80), Месси, Мартинес (Гомес, 75).

Удаление: Мартинес (32).



Перу – Уругвай - 1:1

Голы: 1:0 – 24 Тапия, 1:1 – 29 де Арраскаэта.

Перу: Гальесе, Сантамария, Адвинкула, Кальенс, Лопес, Тапия (Картахена, 72), Куэва (Руидиас, 86), Каррильо, Йотун, Флорес (Пенья, 72), Герреро.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Винья (Пикерес, 71), Нандес, Вальверде (Гонсалес, 82), Весино, Бентанкур (Арамбарри, 71), де Арраскаэта (Теранс, 66), Родригес, Макси Гомес (Родригес, 66).



Чили – Бразилия - 0:1

Гол: 0:1 – 64 Эвертон Рибейро.

Чили: Браво, Марипан, Исла, Диас (Паласиос, 69), Мена, Арангис (Вальдес, 78), Медель, Пульгар, Видаль, Варгас, Моралес (Хименес, 83).

Бразилия: Уэвертон, Милитао, Данило, Алекс Сандро, Маркиньос, Каземиро, Лукас Пакета, Бруно Гимараэс (Жерсон, 46), Винисиус Жуниор (Эвертон Рибейро, 46), Неймар, Габриэл Барбоза (Матеус Кунья, 78).

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