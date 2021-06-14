Бразилия и Колумбия стартовали с побед в Кубке Америки

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Бразилия и Колумбия стартовали с побед в Кубке Америки

Фото твиттер Кубка Америки

Минувшей ночью в Бразилии стартовал Кубок Америки 2021 года. В первый игровой день состоялись два матча.

Бразильская сборная начала турнир с разгромной победы над Венесуэлой со счётом 3:0.

В другой встрече Колумбия одолела Эквадор, забив единственный гол на 42-й минуте.

Бразилия – Венесуэла - 3:0

Голы: 1:0 – 23 Маркиньос, 2:0 – 64, пенальти Неймар, 3:0 – 89 Габриэл Барбоза.

Бразилия: Алиссон, Данило, Милитао, Маркиньос, Лоди (Алекс Сандро, 46), Лукас Пакета (Эвертон Рибейро, 46), Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Габриэл Жезус (Винисиус Жуниор, 85), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65), Неймар.

Венесуэла: Гратероль, Гонсалес (Эрнандес, 90), Ла Мантия, Мартинес, дель Пино Маго, Кумана, Мартинес, Морено, Мансано (Селис, 77), Кассерес (Кастильо, 84), Аристегьета (Кордова, 77).
 

Колумбия – Эквадор - 1:0

Гол: 1:0 – 42 Кардона.

Колумбия: Оспина, Муньос, Мина, Мурильо (Санчес, 82), Куадрадо, Морено (Тесильо, 45), Урибе (Перес, 61), Кардона (Куэльяр, 82), Барриос, Борре, Борха (Сапата, 61).

Эквадор: Ортис, Инкапиэ, Пресиадо, Эступиньян, Арболеда, Кайседо (Диас, 80), Мендес, Плата (Пресиадо, 69), Мартинес (Мена, 59), Валенсия, Эстрада (Кайседо, 69).

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