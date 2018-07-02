Бразилия и Мексика обновили свои рекорды на чемпионатах мира



Сборная Бразилии обыграла Мексику (2:0) в матче 1/8 финала Чемпионата Мира-2018.

Благодаря этом бразильцы в седьмой раз вышли в четвертьфинал мировых чемпионатов.

Что касается Мексики, то команда в седьмой раз подряд не смогла преодолеть стадию 1/8 финала ЧМ.

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