Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
Сборные Бразилии и Перу определились со стартовыми составами на финальную игру Кубка Америки.
Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Каземиро, Артур, Коутиньо, Жезус, Фирмино, Эвертон.
Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Куэва, Герреро, Тапиа, Замбрано, Адвинкула, Каррильо, Йотун, Флорес.
Напомним, что поединок стартует в 23:00 (мск).
Читайте также: Большой турнир с 50-ого раза, длиннющие фамилии и французская основа: почему сборная Мадагаскара творит историю на КАН 2019? | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
-
1
Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины
-
Азар выбирает между двумя игровыми номерами
-
Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"
-
Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки
-
Румынский журналист рассказал о предложении "Спартака" по Хаджи
-
Де Хеа согласился на условия "Манчестер Юнайтед" по новому контракту
-
Конте: "Интеру" нужно преодолеть пропасть между нами и "Ювентусом"
-
Хамес хочет уйти в "Атлетико"
-
Сборная США - победитель женского Чемпионата Мира
-
"Краснодар" уступил "Крыльям Советов", "Уфа" разгромила "Вакер"
-
"Манчестер Юнайтед" готов продать Погба при одном условии
-
Дани Алвес все еще на карандаше у "Барселоны"
-
3
Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"
-
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче
-
Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус"
-
Тотти может получить должность в "Реале"
-
"Зениту" интересен защитник "Милана"
-
Доннарумма решил остаться в "Милане"
-
Сутормин близок к переходу в "Зенит"