Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки

Сборные Бразилии и Перу определились со стартовыми составами на финальную игру Кубка Америки.

Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Каземиро, Артур, Коутиньо, Жезус, Фирмино, Эвертон.

Перу: Гальесе, Абрам, Трауко, Куэва, Герреро, Тапиа, Замбрано, Адвинкула, Каррильо, Йотун, Флорес.

Напомним, что поединок стартует в 23:00 (мск).

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