Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019
Завершились матчи третьего тура группового этапа Кубка Америки-2019 в квартете A.
Бразилия разгромила Перу со счётом 5:0 и с первого места вышла в плей-офф турнира.
В параллельной встрече Венесуэла обыграла Боливию со счётом 3:1. Эта победа позволила "Ла Винотинто" финишировать на второй строчке.
На третьей позиции оказались перуанцы. Они также имеют шанс пробиться в 1/4 финала. Впрочем, определится это только после завершения игр в других группах.
Перу – Бразилия - 0:5
Голы: Каземиро, 12 - 0:1, Фирмино, 19 - 0:2, Эвертон, 32 - 0:3, Дани Алвес, 53 - 0:4, Виллиан, 90 - 0:5.
Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Абрам, Араухо, Йотун (Флорес, 46), Куэва (Бальон, 67), Тапия, Поло, Герреро (Гонсалес, 55), Фарфан.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Филипе Луис (Алекс Сандро, 57), Маркиньос, Тиаго Силва, Артур, Коутиньо (Виллиан, 77), Каземиро (Аллан, 70), Фирмино, Эвертон, Габриэл Жезус.
Боливия – Венесуэла - 1:3
Голы: Мачис, 2 - 0:1, Мачис, 55 - 0:2, Хустиниано, 82 - 1:2, Мартинес, 86 - 1:3.
Боливия: Лампе, Джузино, Акин, Бехарано (Фернандес, 72), Бехарано, Вака, Хустиниано, Вака (Кастро, 34), Сауседо, Арано, Морено (Альварес, 78).
Венесуэла: Фариньес, Чансельор, Эрнандес, Росалес, дель Пино Маго, Ринкон, Саварино, Аньор (Сотельдо, 59), Морено, Мачис (Мартинес, 73), Рондон (Мурильо, 86).
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