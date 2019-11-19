Бразилия крупно обыграла Южную Корею в товарищеском матче

В Абу-Даби состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Южной Кореи.

"Селесао" разгромили соперника со счётом 3:0 благодаря голам Лукаса Пакеты, Филиппе Коутиньо и Данило.

Бразилия – Южная Корея - 3:0

Голы: Лукас Пакета, 9 - 1:0, Коутиньо, 36 - 2:0, Данило, 60 - 3:0.

Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.

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