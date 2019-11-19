Бразилия крупно обыграла Южную Корею в товарищеском матче
В Абу-Даби состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Южной Кореи.
"Селесао" разгромили соперника со счётом 3:0 благодаря голам Лукаса Пакеты, Филиппе Коутиньо и Данило.
Бразилия – Южная Корея - 3:0
Голы: Лукас Пакета, 9 - 1:0, Коутиньо, 36 - 2:0, Данило, 60 - 3:0.
Бразилия: Алиссон, Лоди (Эмерсон, 88), Данило, Маркиньос, Милитао, Коутиньо, Фабиньо, Лукас Пакета (Фирмино, 84), Артур (Дуглас Луис, 80), Ришарлисон, Габриэл Жезус (Родриго, 88).
Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Мин Чжэ, Ким Ен Гвон, Ким Чжин Су, Ким Мун Хван, Чжон У Ен, Чжу Се Чжон (Хван Ин Бом, 88), Ли Чжэ Сон (Квон Чхан Хун, 76), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (На Сан Хо, 65), Хван Ый Чжо.
Не пропустите: Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику экс-игрока "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: "Зенит" интересуется главным тренером сборной Швеции
-
"Это действительно забавно": Бэйл оценил кричалку "Уэльс, гольф, Мадрид"
-
Мостовой - о возможном рекорде Дзюбы: "Голы в ворота Сан-Марино никому не нужны"
-
Фелиш вернулся к тренировкам с "Атлетико"
-
Павлюченко: "Черчесов сам может выйти в нападении и забить Сан-Марино"
-
"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи
-
ЦСКА получил отказ в продлении аренды Лукаса Сантоса
-
1
Месси поразил дриблингом во время матча Аргентина - Уругвай
-
Бразилия крупно обыграла Южную Корею в товарищеском матче
-
Сборная России вышла в элитный раунд квалификации юношеского Евро-2020
-
1
Ближайший резерв испанцев разбил румынов! "Фурия роха" готова к борьбе за победу на Евро?
-
Бердыев возглавит "Сочи"
-
"Рубин" пытается перехватить трансферную цель ЦСКА
-
2
Радимов - о Яремчуке: "Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?"
-
2
СМИ: Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
-
ЦСКА нацелился на защитника "Торпедо"
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" определился с заменой для Ибрагимовича
-
Стало известно, в какой форме сборная России сыграет с Сан-Марино
-
2
Украинский форвард Яремчук хочет сыграть со сборной России в финале Евро-2020
-
Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику экс-игрока "Зенита"