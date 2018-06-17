Бразилия лидирует по числу голов, забитых на ЧМ дальними ударами за последние 52 года

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Бразилия лидирует по числу голов, забитых на ЧМ дальними ударами за последние 52 года

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо открыл счет в матче Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:0, первый тайм).

Хавбек отличился в своем стиле, отличным ударом из-за пределов штрафной площади.

Стоит отметить, что Бразилия лидирует по числу голов, забитых на Чемпионатах Мира дальними ударами за последние 52 года. Начиная с ЧМ-1966 Бразилия забила 37 голов ударами издали.

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