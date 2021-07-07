Бразилия лишилась одного из лидеров перед финалом Кубка Америки с Аргентиной

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Бразилия лишилась одного из лидеров перед финалом Кубка Америки с Аргентиной

Фото: инстаграм Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит финальный матч Кубка Америки с Аргентиной из-за дисквалификации, сообщает сайт КОНМЕБОЛ.

Изначально Жезус был дисквалифицирован на один матч за удар соперника в лицо ногой в матче 1/4 финала с Чили (1:0). Из-за это форвард пропустил полуфинал с Перу (1:0). Впрочем, затем в КОНМЕБОЛ решили, что одноматчевой дисквалификации за столь грубый фол недостаточно и продлили наказание.

24-летний Жезус на Кубке Америки провел четыре матча и отдал одну голевую передачу.

Матч Бразилия - Аргентина состоится 11 июля и начнется в 03:00 мск.

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