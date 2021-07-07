Бразилия лишилась одного из лидеров перед финалом Кубка Америки с Аргентиной
Фото: инстаграм Габриэла Жезуса/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит финальный матч Кубка Америки с Аргентиной из-за дисквалификации, сообщает сайт КОНМЕБОЛ.
Изначально Жезус был дисквалифицирован на один матч за удар соперника в лицо ногой в матче 1/4 финала с Чили (1:0). Из-за это форвард пропустил полуфинал с Перу (1:0). Впрочем, затем в КОНМЕБОЛ решили, что одноматчевой дисквалификации за столь грубый фол недостаточно и продлили наказание.
24-летний Жезус на Кубке Америки провел четыре матча и отдал одну голевую передачу.
Матч Бразилия - Аргентина состоится 11 июля и начнется в 03:00 мск.
Не пропустите: Неймар поделился ожиданиями от финала Кубка Америки. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)
-
Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег
-
"Динамо" согласовало контракт с бывшим футболистом "Вест Хэма"
-
Непомнящий рассказал о том, как нужно развивать детский футбол в России
-
"Барселона" принесла свои извинения за инцидент с Гризманном и Дембеле
Лента новостей
-
"Локомотив" проиграл греческому клубу в товарищеском матче
-
ПСЖ определился со стратегией по трансферу Погба
-
Нападающий киевского "Динамо" перешел в "Эйбар"
-
Агент Черышева отреагировал на информацию о возможном уходе россиянина из "Валенсии"
-
"Зенит" спас матч с "Вердером", проигрывая со счетом 0:2
-
1
Неймар громко отреагировал на дисквалификацию Жезуса на финал Кубка Америки
-
Рамос приехал в офис ПСЖ (видео)
-
Бразилия лишилась одного из лидеров перед финалом Кубка Америки с Аргентиной
-
Российский арбитр Сергей Карасев завершил работу на Евро-2020
-
"Барселона" продала защитника в "Альмерию"
-
Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег
-
"Динамо" согласовало контракт с бывшим футболистом "Вест Хэма"
-
Непомнящий рассказал о том, как нужно развивать детский футбол в России
-
"Интер" может подписать Бельерина
-
"Барселона" принесла свои извинения за инцидент с Гризманном и Дембеле
-
Индзаги высказался об Эриксена
-
Месси прокомментировал игру Эми Мартинеса против Колумбии
-
Балотелли стал игроком турецкого клуба
-
2
Рио Фердинанд вспомнил игру против "Барселоны" в финале ЛЧ 2011
-
Томас Цорн займет официальную должность в "Локомотиве"