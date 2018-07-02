Бразилия - Мексика - 2:0 (обзор)

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Бразилия - Мексика - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Чемпионата Мира, в котором сборная Бразилии взяла верх над национальной командой Мексики.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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