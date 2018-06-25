Бразилия может потерять одного из ключевых футболистов

Нападающий сборной Бразилии Дуглас Коста рискует до 20 дней из-за травмы.

По данной британской прессы, 27-летний форвард получил повреждение мышц правого бедра.

Есть шанс, что Коста может вернуться к полуфиналу или финалу турнира.

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