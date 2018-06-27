Бразилия на классе переигрывает Сербию и выходит в плей-офф с первого места

После вылета из турнира действующего чемпиона мира – сборной Германии, другие топ-команды планеты автоматически повышали свой статус фаворитов. Одной из таких сборных является Бразилия, которой, правда, и самой еще нужно было доказать справедливость участия в 1/8 финала.

Решать этот вопрос кудесникам мяча предстояло в противостоянии с командой Сербии, которая и сама была непрочь махнуть через барьер группового раунда. Для этого подопечным Младена Крстаича необходимо было победить "пентакампеонов" с любым счетом. В общем, на московском стадионе "Спартак" ожидалось бескомпромиссное противостояние, победитель которого на сто процентов выходил в следующий раунд.

Бразилия побежала забивать с первых минут. За три минуты игры Коутиньо дважды выходил на ударную позицию и особенно опасным был его второй выстрел, с которым весьма относительно справился Стойкович, а добить мяч никто не смог. И вот после такого блестящего начала Тите пришлось делать вынужденную замену. Захромал как-то неожиданно Марсело и через пару минут был заменен на Филипе Луиса.

Сербия атаковала робко, но даже при этом команде Младена Крстаича удалось несколько раз заработать стандарты. После розыгрыша одного из них Алиссон с большим трудом перевел мяч на угловой.

И все же игру вела сборная Бразилии и в середине тайма южноамериканцы создали первый по-настоящему голевой момент. Жезус перед штрафной нашел пасом Неймара, а тот пробивал в дальнюю девятку, но Стойкович кончиками пальцев достал снаряд.

Но бразильцы не унимались. Вскоре Неймар убежал к воротам, но выйдя на удар попал в Миденковича. А на 36-й минуте у "пентакампеонов" прошла отличная атака, после которой счет был открыт. Коутиньо сделал филигранный заброс от левого фланга к дужке штрафной сербов, от которой Паулиньо перебросил сферу через далеко вышедшего из створа Стойковича – 0:1.

Концовка тайма прошла на встречных курсах. Сербы попытались было оказать давление на оборону соперника, но толком ничего не добились. У сборной Бразилии продолжал солировать Неймар, но мяч после его ударов, пусть на немного, но все же отказывался лететь в створ.

Со стартом второй половины матча ожидалась активность со стороны сборной Сербии. Терять команде Младена Крстаича было нечего, только риск мог дать надежду на спасение. Балканцам понадобилось время, чтобы укротить свободолюбивых бразильцев и прежде чем это произошло, "пентакампеоны" могли во второй раз огорчить Стойковича. Коутиньо в очередной раз выдал свой филигранный заброс к штрафной Сербии, после чего вывалился Неймар практически на свидание со Стойковичем, но пробив низом метров с 12-ти, попал голкиперу точно в ноги.

А затем блестящую пятиминутку выдали сербы. Все началось с того, что Митрович с нескольких метров не смог забить. Рукавина со средней дистанции выстрелил под левую от себя стойку, после чего парировал Алиссон сферу прямиком на голову Александру. Митрович следом попытался переправить снаряд в ворота, но угодил в Тьяго Силву. А до ворот было метров пять.

Спустя три минуты Рукавина уже вешает в штрафную. Снова Митрович выстреливает головой, но Алиссон этот мяч берет. Чуть позже розыгрыш углового в штрафной южноамериканцев едва не навел панику в рядах бразильцев, но все обошлось для них.

И как же вовремя с психологической точки зрения последовал гол в ворота балканцев. Заработали бразильцы угловой, после чего Тьяго Силва выиграл воздух и вколотил мяч в сетку – 2:0.

По сути после этого сборная Сербии выбросила белый флаг. Команда Младена Крстаича резко сбросила обороты, фактически смирившись с поражением. Бразилии это и нужно было, чтобы спокойно довести матч до победы. И только Неймар до финального свистка все пытался внести свою фамилию в перечень авторов голов этого поединка. Не получилось. Форвард ПСЖ дважды не смог переиграть Стойковича.

В итоге Бразилия уверенно побеждает и выходит в плей-офф с первого места. Германии там точно не будет, а это значит, что "пентакампеоны" становятся едва ли не главными претендентами на победу в чемпионате.

Сербия – Бразилия – 0:2

Голы: Паулиньо, 36 – 0:1. Тьяго Силва, 68 – 0:2.

Сербия: Стойкович, Рукавина, Миленкович, Велькович, Коларов, Матич, Костич (Радоньич, 82), Милинкович-Савич, Льяич (Живкович, 75), Тадич, Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тьяго Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис, 10), Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Коутиньо (Аугусто, 80), Виллиан, Неймар, Жезус.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Швейцария раскатала результативную ничью с Коста-Рикой и пробилась в раунд плей-офф