Бразилия не смогла обыграть Кот-д`Ивуар на Олимпиаде

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Бразилия и Кот-д`Ивуар сыграли вничью со счетом 0:0.

Бразильцы играли вдесятером с 14-й минуте из-за удаления Дугласа Луиса. В концовке матча составы команд уравнялись, так как красную карточку получил Куасси.

Бразилия – Кот-д`Ивуар - 0:0

Бразилия: Сантос, Арана, Диего Карлос, Нино, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Малком, 74), Матеус Кунья (Мартинелли, 74), Ришарлисон (Паулиньо, 79), Клаудиньо.

Кот-д`Ивуар: Тапе, Дабила, Байи, Диалло, Уаттара (Куао, 63), Кессиэ (Думбия, 90), Куасси, Диалло (Куаме, 63), Градель (Кейта, 90), Синго, Дао (Тимит, 75).

Удаления: Дуглас Луис (14), Куасси (79).

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