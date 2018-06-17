Бразилия не сумела победить в стартовом матче ЧМ впервые за последние 40 лет

В матче первого тура Чемпионата Мира-2018 сборная Бразилия сыграла вничью с Швейцарией (1:1).

Стоит отметить, что бразильцы не сумели победить в стартовом матче ЧМ впервые с 1978 года.

Тогда Бразилия разошлась миром со Швецией (1:1).

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