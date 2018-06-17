Бразилия обыгрывает Швейцарию после первого тайма

Завершился первый тайм матча Чемпионата Мира-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии.

После первой половины встречи бразильцы обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника бразильцев Филиппе Коутиньо.

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