Бразилия одолела Колумбию в Кубке Америки благодаря голу на 100-й минуте, Эквадор и Перу сыграли вничью

Фото твиттер Кубка Америки

В ночь на четверг в рамках 4-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.

Сначала сборные Эквадора и Перу расписали результативную ничью, а затем Бразилия добыла волевую победу над Колумбией, забив решающий гол на 10-й компенсированной минуте.

Эквадор – Перу - 2:2

Голы: 1:0 – 23, автогол Тапия, 2:0 – 45 Пресиадо, 2:1 – 49 Лападула, 2:2 – 54 Каррильо.

Эквадор: Галиндес, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Франко (Кайседо, 82), Мендес (Нобоа, 81), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 90), Диас (Мена, 64), Кампана (Эстрада, 64).

Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Кальенс, Трауко, Тапия, Йотун (Иберико, 90), Каррильо, Пенья (Картахена, 78), Куэва (Араухо, 86), Лападула (Орменьо, 78).



Бразилия – Колумбия - 2:1

Голы: 0:1 – 10 Диас, 1:1 – 78 Фирмино, 2:1 – 90+10 Каземиро.

Бразилия: Уэвертон, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Алекс Сандро (Лоди, 62), Эвертон Рибейро (Фирмино, 46), Каземиро, Фред (Лукас Пакета, 68), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 77), Габриэл Жезус (Эвертон, 77), Неймар.

Колумбия: Оспина, Муньос, Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Барриос, Урибе, Диас (Мурильо, 90), Борре (Куэльяр, 64), Сапата (Борха, 64).

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