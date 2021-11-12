Бразилия одолела Колумбию в квалификации ЧМ-2022 и другие результаты
Фото твиттер Бразильской конфедерации футбола
В рамках 13-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке состоялись четыре матча.
Победы одержали сборные Эквадора, Чили, Бразилии и Перу, которые обыграли Венесуэлу, Парагвай, Колумбию и Боливию соответственно.
Эквадор – Венесуэла - 1:0
Гол: 1:0 – 41 Инкапиэ.
Эквадор: Домингес, Инкапиэ, Крус (Арболеда, 86), Кастильо, Торрес, Груэсо, Пресиадо (Коросо, 64), Плата (Рохас, 86), Кайседо, Реаскос (Кайседо, 64), Сармиенто (Франко, 76).
Венесуэла: Ромо, Каррильо, Росалес (Варгас, 81), Феррареси, Уртадо (Саварино, 65), Мачис (Гонсалес, 88), Мартинес (Морено, 65), Мартинес, Ринкон, Осорио, Рамирес (Уртадо, 46).
Парагвай – Чили - 0:1
Гол: 0:1 – 56, автогол Сильва.
Парагвай: Сильва, Рохас (Эскобар, 73), Алонсо, Мартинес, Гомес, Морель, Рохас, Альмирон (Ромеро, 84), Вильясанти (Ромеро, 64), Санабрия (Гонсалес, 64), Ромеро (Самудио, 73).
Чили: Браво, Роко, Мена (Суасо, 85), Марипан, Вальдес (Аларкон, 78), Медель (Сьерральта, 67), Баэса, Нуньес, Видаль (Варгас, 84), Бреретон, Санчес.
Бразилия – Колумбия - 1:0
Гол: 1:0 – 72 Лукас Пакета.
Бразилия: Алиссон, Алекс Сандро, Данило, Маркиньос, Тьяго Силва, Каземиро, Лукас Пакета (Фабиньо, 86), Фред (Винисиус Жуниор, 46), Рафинья (Антони, 64), Неймар, Габриэл Жезус (Матеус Кунья, 64).
Колумбия: Оспина, Тесильо, Мохика (Куэльяр, 55), Санчес, Куадрадо, Лерма, Барриос (Муриэль, 78), Диас (Мартинес, 66), Морено, Муньос (Хамес, 78), Сапата (Борха, 66).
Перу – Боливия - 3:0
Голы: 1:0 – 9 Лападула, 2:0 – 31 Куэва, 3:0 – 39 Пенья.
Перу: Гальесе, Рамос, Трауко, Кальенс (Абрам, 46), Адвинкула, Куэва (Гарсия, 80), Гонсалес, Тапия, Пенья (Калькатерра, 80), Каррильо (Коста, 86), Лападула (Фарфан, 69).
Боливия: Лампе, Джузино, Кинтерос, Сагредо, Бехарано (Энумба, 62), Хустиниано, Вака (Абрего, 62), Вильярроэль, Гонсалес (Сауседо, 72), Морено (Миранда, 78), Арсе (Сааведра, 61).
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