Бразилия - победитель Кубка Америки 2019
В финальной игре Кубка Америки 2019 сборная Бразилии одержала победу над Перу.
Таким образом, Бразилия стала 9-кратным обладателем кубка. Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2007 году.
Бразилия - Перу 3:1
Голы: Эвертон, 15 - 1:0, Герреро (пен), 44 - 1:1, Габриэль Жезус, 45 - 2:1, Ришарлисон (пен), 90 - 3:1
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо (Эдер Милитао, 77), Артур, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон, Габриэль Жезус.
Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун (Руидиас, 78), Куэва, Каррильо (Поло, 86), Тапия (Гонсалес, 82), Герреро.
Предупреждения: Габриэль Жезус (30), Тапия (49), Тиаго Силва (53), Самбрано (68), Адвинкула (84), Ришарлисон (90).
Удаление: Габриэль Жезус (70).
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