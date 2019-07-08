Бразилия - победитель Кубка Америки 2019

В финальной игре Кубка Америки 2019 сборная Бразилии одержала победу над Перу.

Таким образом, Бразилия стала 9-кратным обладателем кубка. Последний раз бразильцы выигрывали турнир в 2007 году.

Бразилия - Перу 3:1

Голы: Эвертон, 15 - 1:0, Герреро (пен), 44 - 1:1, Габриэль Жезус, 45 - 2:1, Ришарлисон (пен), 90 - 3:1

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Алекс Сандро, Дани Алвес, Тиаго Силва, Каземиро, Коутиньо (Эдер Милитао, 77), Артур, Фирмино (Ришарлисон, 75), Эвертон, Габриэль Жезус.

Перу: Гальесе, Самбрано, Адвинкула, Абрам, Трауко, Флорес, Йотун (Руидиас, 78), Куэва, Каррильо (Поло, 86), Тапия (Гонсалес, 82), Герреро.

Предупреждения: Габриэль Жезус (30), Тапия (49), Тиаго Силва (53), Самбрано (68), Адвинкула (84), Ришарлисон (90).

Удаление: Габриэль Жезус (70).

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