Бразилия - победитель юношеского ЧМ-2019

Минувшей ночью состоялся финал Чемпионата Мира 2019 года среди юношей до 17 лет.

В решающем матче Бразилия одержала волевую победу над Мексикой со счётом 2:1.

Мексика U-17 – Бразилия U-17 - 1:2

Голы: Гонсалес, 66 - 1:0, Кайо Жорже (пенальти), 84 - 1:1; Лазаро, 90 - 1:2.

Стоит отметить, что для бразильцев это четвёртый триумф в истории ЧМ U-17.

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