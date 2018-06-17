Бразилия побеждала в каждом из последних четырех матчах, в котором Коутиньо открывал счет

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо открыл счет в матче Чемпионата Мира-2018 против Швейцарии (1:0, первый тайм).

Стоит отметить, что бразильцы добивались побед в каждом из последних четырех матчах, в котором Коутиньо открывал счет.

В 2016 году Бразилия обыграла Аргентину (3:0), в 2017-м - Парагвай (3:0), а также в 2018-м - Россию (3:0) и Австрию (3:0).

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