Бразилия потеряла одного из лидеров перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018



Полузащитник сборной Бразилии Каземиро не сыграет в четвертьфинальном поединке Чемпионата Мира-2018.

Хавбек получил желтую карточку в матче ЧМ-2018 с Мексикой (2:0), которая стала для него второй на турнире. В итоге бразилец получил одноматчевую дисквалификацию.

В 1/4 финала Бразилия сыграет с победителем пары Бельгия – Япония. Матч состоится 6 июля в Казани.

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